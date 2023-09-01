Esenyurt Belediyesi’nden Özel Vatandaşlara Doğa Gezisi

Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçede ikamet eden özel vatandaşlar için doğa gezisi düzenledi. Kemerburgaz Kent Ormanı’na götürülen vatandaşlar, temiz havada yürümenin yanı sıra piknik de yaptı. Gezinin en mutlu olanı ise çocuklardı. Minikler, ormanda bulunan oyuncaklarla doyasıya oynayarak gezinin tadını çıkardı.

İstanbul Times Haber Merkezi –Hüseyin Çetiner

"VATANDAŞLARIMIZLA DOĞANIN SESİNİ DİNLEDİK"

Her zaman özel vatandaşların yanında olacaklarını belirten Esenyurt Belediyesi yetkilileri, “Bugün özel bireylerimizle bir gezi yaptık. Onlar, bu etkinlikten çok memnun oldular.

Şehrin kalabalığından bir nebze de olsa uzaklaşıp vatandaşlarımızla beraber doğanın sesini dinledik.

Her zaman onların yanında olacağız. Buna benzer gezi ve etkinliklerimiz ilerleyen zamanlarda da devam edecek.” ifadelerini kullandılar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)