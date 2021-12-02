Esenyurt Beledi̇yesi̇’nden Özel Çocuklara Oyun Alani

Esenyurt Belediyesi, İnönü Mahallesi’nde özel çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak bir oyun alanı kurdu. Mehmet Âkif Ersoy Parkı’ndaki bu oyun alanında, özel çocukların kendi başına hareket edip fiziksel gelişimlerini destekleyecek ahşap oyun grupları kuruldu. Yeni kurulan bu oyun alanı, çocukların öz güven becerisi edinme, muhakeme, planlama ve problem çözme becerileri üzerinde ciddi katkı sağlayacak. Esenyurt’ta özel çocuklara yönelik ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını dile getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Mihriban Gümüştaş, “Esenyurt genelinde özel çocuklarımızın parklarda uyum sağlayacağı alanlar olmadığını gördük ve ilçemizde ilk defa özel çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak bir oyun alanı oluşturduk. İlçemizdeki uygun alanlarda özel çocuklarımıza yönelik alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)