banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.345,20
ALTIN
916,96
DOLAR
14,76
STERLİN
19,31
EURO
16,05
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli Yayınlandı
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...
Bozyokuş: "Bu Da Oldu, Marketler Çürük Sebze Ve Meyve Satmaya Başladı!"
Bozyokuş: "Bu Da Oldu, Marketler...
İmamoğlu: Yeterince Kutuplaşıyoruz, Derneklerimiz Özgür Olmalı
İmamoğlu: Yeterince Kutuplaşıyoruz, Derneklerimiz Özgür...

Esenyurt Beledi̇yesi̇’nden "Kâğıt Toplayıcı Çocuklar" Haberi̇ne Açıklama

Esenyurt Belediyesi, kâğıt toplayıcı çocukların çekçek adı verilen arabalarına el konulduğu yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 09:12
Esenyurt Beledi̇yesi̇’nden "Kâğıt Toplayıcı Çocuklar" Haberi̇ne Açıklama
banner171

İhbarlar üzerine gidilen söz konusu adreste daha önce de defalarca ateş yakılması nedeniyle yangın tehlikesi atlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Burada asıl sorgulanması gereken, toplumu rahatsız edici ve çevreye zarar verici bir olaya yasal yollarla müdahale edilmesi değil, oyun çağındaki çocukların tehlikelerle dolu yasa dışı bir işi yapıyor oluşudur. Toplum sağlığına ve çevreye zarar verici işlere yasal yollarla müdahale etmek, Esenyurt sınırları içinde yaşayan 1 buçuk milyona yakın kişinin ırk, dil, din ayırmadan sorumluluğunu taşıyan Esenyurt Belediyesi’nin önceliği olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Görüntülerin, olaydan 13 gün sonra servis edildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımız ile bir tekstil firmasından gelen, ‘Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 1 numaralı binanın yanında, kağıt toplayıcısı çocuklar tarafından sürekli olarak ateş yakıldığı’ yönündeki şikayetler üzerine zabıta personelimiz birkaç kez olay yerine giderek çocukları uyarıp bölgeden uzaklaştırmıştır.

Aynı yönde bir ihbarın 23 Mart 2022’de tekrar gelmesi üzerine Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz olay yerine giderek yangına müdahale etmiştir. Yakılan ateşin çevreye zarar vermesi ve toplumu rahatsız etmesinin yanı sıra bölgedeki bir tekstil firması yetkililerinin, ‘aynı kişilerin firmalarının camı önünde ateş yaktığı, camları kırdıkları, ayrıca firma içerisine yayılan dumandan çalışanların olumsuz etkilendiği ve firmanın birçok defa yangın tehlikesiyle karşılaştığı' yönündeki ifadeleri üzerine gerekli işlemler mevzuata uygun olarak yapılmıştır. Daha sonra ekiplerimiz çocukların aileleriyle görüşerek konu ile ilgili bilgilendirmiş, olayın tekrarlanmaması yönünde uyarılarda bulunmuştur.

23 Mart 2022’de meydana gelen bu olayın görüntüleri aynı gün bir gazeteci tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır. Kendisine tarafımızdan yapılan bilgilendirme üzerine içeriği kaldırmış ve aktardığımız bilgiler ile görüntüleri paylaşarak Belediyemize teşekkür etmiştir.

Olaydan 13 gün sonra 5 Nisan 2022’de ise görüntüler bir haber ajansı tarafından eksik bilgilerle haberleştirilmiş ve basın kuruluşlarına servis edilmiştir. Bunun üzerine ilgili ajans yetkililerine ulaşılarak, haberin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği vurgulanarak konu tekrar -doğru şekilde- aktarılmış, ancak ilgili ajans bu bilgilendirmeyi haber içeriğinin altına kısa bir not olarak eklemekle yetinmiştir. Söz konusu ajans, haberin eksik unsurları ve yanlış haliyle yayılmasına göz yummuş ve gazetecilik etiğine yakışmayan bir tutum sergilemiştir.

Burada asıl sorgulanması gereken, toplumu rahatsız edici ve çevreye zarar verici bir olaya yasal yollarla müdahale edilmesi değil, oyun çağındaki çocukların tehlikelerle dolu yasa dışı bir işi yapıyor oluşudur. Yasa dışı, toplum sağlığına ve çevreye zarar verici işlere yasal yollarla müdahale etmek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Esenyurt sınırları içinde yaşayan 1 buçuk milyona yakın kişinin ırk, dil, din ayırmadan sorumluluğunu taşıyan Esenyurt Belediyesi’nin önceliği olacaktır.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt’ta Ramazan Etki̇nli̇kleri̇ Başladı
Esenyurt’ta Ramazan Etki̇nli̇kleri̇ Başladı
Teke Böceği̇ İle Mücadele: Kesi̇len Ağaçların Yeri̇ne Yeni̇si̇ Di̇ki̇li̇yor
Teke Böceği̇ İle Mücadele: Kesi̇len Ağaçların Yeri̇ne Yeni̇si̇ Di̇ki̇li̇yor
Esenyurt Beledi̇yesi̇ Yolları Güzelleşti̇rmeye Devam Edi̇yor
Esenyurt Beledi̇yesi̇ Yolları Güzelleşti̇rmeye Devam Edi̇yor
Esenyurtlular İftar Sofrasında Buluştu
Esenyurtlular İftar Sofrasında Buluştu
Bölge Sanayicileri Esenyurt Belediyesi’nin İftar Sofrasında Buluştu
Bölge Sanayicileri Esenyurt Belediyesi’nin İftar Sofrasında Buluştu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169