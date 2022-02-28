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Esenyurt Belediyesi’nden Kandil Simidi İkramı

Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 15:25
Esenyurt Belediyesi’nden Kandil Simidi İkramı
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Esenyurt’ta Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde kılınan yatsı namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal, Halis Şimşek ve Hayrettin Babahan ilçe genelindeki camilerde kandil gecesini ihya eden vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, vatandaşların bu özel gecesini tebrik ederek kandil simidi ikramında bulundu.

Belediyenin kandil simidi dağıtımından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve belediye personellerine teşekkür etti.

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