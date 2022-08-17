Esenyurt Belediyesi’nden İstihdam Garantili Kurs

Esenyurt’ta sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların bir meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ahşap Atölyesi ve Marangozluk kursunun yeni dönem kayıtları başladı. Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) bünyesindeki istihdam garantili kursun başvuruları, 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, yıl boyunca teorik ve uygulamalı eğitimin verileceği MEB sertifikalı kursla ilgili detaylı bilgiyi,merkezin 0212 699 64 36 numaralı telefonunu arayarak alabilir; www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresinden online olarak kayıt yaptırabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA