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Esenyurt Belediyesinden Esnaf’a Pandemi İle Alakalı Sözde Değil Özde Destek

​​​​​​​Esenyurt Belediyesi Eylül ayı meclisinin ikinci toplantısında Pandemi süresi boyunca belediyeye ait kapalı kalan iş yerleri için biriken ecrimisil ve kira ücretlerinin alınmamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca ilçe genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:07
Esenyurt Belediyesinden Esnaf’a Pandemi İle Alakalı Sözde Değil Özde Destek
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Esenyurt Belediyesi Eylül ayı meclisinin ikinci toplantısı, Esenyurt Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Koronavirüs tedavisi gören Başkan Kemal Deniz Bozkurt’un katılamadığı toplantıyı Meclis Başkanvekili Hamit Öncü yönetti. Toplantıda, komisyonlardan gelen raporlar oylandı.

BELEDİYE’DEN ESNAFA BÜYÜK DESTEK

Mecliste, Pandemi nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinden kira ve ecrimisil ücreti alınmamasına karar verildi. Karara göre, bu iş yerlerinden ilan ve çevre temizlik vergisi de alınmayacak. Üç ayı kapsayan ve oy birliğiyle alınan karar, 19 Mart 2020’den itibaren olan ödemelerde geçerli olacak.

HAVAİ FİŞEK YASAKLANDI

Toplantıda, Esenyurt Kent Konseyi tarafından meclise sunulan, havai fişeklerin yasaklanmasını içeren önerge de görüşüldü. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Oylama sonucunda Esenyurt genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı.

YAŞAM VADİSİ MÜJDESİ

Mecliste gündeme gelen bir diğer madde ise BOTAŞ İşletme Müdürlüğü’ne ait alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi ile istihdamı geliştirecek sosyal, kültürel, spor ve benzeri faaliyet alanlarının kurulması için belediye başkanına yetki verilmesi teklifiydi. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, söz konusu alanda “Yaşam Vadisi” projesini hayata geçirmeyi tasarlıyor.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullardaki her türlü bakım, onarım ve diğer işlerin de Esenyurt Belediyesi tarafından yapılmasına karar verildi.

MUHTARLIKLARA BÜYÜK DESTEK

Meclis toplantısında 43 mahalle muhtarına da destek çıktı. Oybirliğiyle alınan karar gereği, muhtarlıkların elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon giderleri belediye bütçesinden karşılanacak. Daha önce meclis gündemine gelen 3 muhtarlığın kiralarının ödenmesi teklifi AKP oylarıyla reddedilmişti.

İBB’DEN 4 MİLYON LİRALIK ASFALT DESTEĞİ

Gündem maddeleri arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak şartlı asfalt yardımının kabul edilmesini içeren başkanlık teklifi de oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda İBB, Esenyurt Belediyesi’ne 4 milyon 400 bin liralık asfalt desteği verecek. Asfaltlar Esenyurt Belediyesi tarafından belirlenecek cadde ve sokaklara serilecek.

FATİH SANAYİ SİTESİ’NİN BOZUK YOLLARI ASFALTLANACAK

Mecliste kabul edilen tekliflerden biri de Fatih Sanayi Sitesi’nin asfaltlanmasıyla ilgili teklif oldu. Teklif oy birliğiyle mecliste kabul edildi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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