Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1463
ALTIN
500.593
DOLAR
8.3344
STERLİN
11.8113
EURO
10.1768
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme tüyoları
Uzmanından sağlıklı yaşam için beslenme...
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs Mesajı…
Başkan Gökhan Yüksel’den 19 Mayıs...
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması: “Harcama Ve İhale Yetkilisi Sıfatlarım Yok”
Son Dakika
İmamoğlu'ndan “Dezenfektan İhalesi “ Savunması:...
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar Nerede Pankartını 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Astı
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar...

Esenyurt Belediyesi’nden Eczacılara Kutlama

Esenyurt Belediyesi, ilçede görev yapan eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nü kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 09:40
Esenyurt Belediyesi’nden Eczacılara Kutlama
banner171

Esenyurt Belediyesi, ilçede görev yapan eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nü kutladı. Pandemi sürecinde özveriyle çalışan eczacılara, Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği el emeği ürünlerden hediye edildi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla eczaneleri ziyaret ederek, salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan eczacıların gününü kutladı. Ekipler, eczacılara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un kutlama mesajını ileterek, Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin onlar için ürettiği el emeği şalları hediye etti.​

Son Güncelleme: 18.05.2021 12:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi, ana arterlerde refüj boyalarını yeniliyor
Esenyurt Belediyesi, ana arterlerde refüj boyalarını yeniliyor
Esenyurt'un Parkları ‘Tam Kapanma’ Sonrasına Hazırlandı
Esenyurt'un Parkları ‘Tam Kapanma’ Sonrasına Hazırlandı
Esenyurt Belediyesi’ nin Gıda Kolisi Ve Sıcak Yemek Dağıtımları Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi’ nin Gıda Kolisi Ve Sıcak Yemek Dağıtımları Devam Ediyor
Kadir Gecesi'nde Esenyurtlulara Anlamlı Hediye
Kadir Gecesi'nde Esenyurtlulara Anlamlı Hediye
Pandemi Destek Ekipleri Halkın Taleplerini Kısa Sürede Karşılıyor ...
Pandemi Destek Ekipleri Halkın Taleplerini Kısa Sürede Karşılıyor ...

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169