Esenyurt Belediyesi’nden Eczacılara Kutlama

Esenyurt Belediyesi, ilçede görev yapan eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nü kutladı. Pandemi sürecinde özveriyle çalışan eczacılara, Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği el emeği ürünlerden hediye edildi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla eczaneleri ziyaret ederek, salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan eczacıların gününü kutladı. Ekipler, eczacılara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un kutlama mesajını ileterek, Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin onlar için ürettiği el emeği şalları hediye etti.​