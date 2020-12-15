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Esenyurt Belediyesi’nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Sıcak Yemek Ve Kahvaltı Desteği

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2020 Salı 10:13
Esenyurt Belediyesi’nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Sıcak Yemek Ve Kahvaltı Desteği
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Pandemi sürecinde, koronavirüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara da ara vermeden devam ediyor.

Pandemi nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor. Kasım ayı boyunca 65 yaş üstü 200 aileye 5.750 porsiyon sıcak yemek ve kahvaltı verildi.

5.750 PORSİYON SICAK YEMEK VERİLDİ

Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta, sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Koronavirüs’le mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdüren Esenyurt Belediyesi, gıda kolisi, sıcak yemek, alışveriş kartı, bebek bezi ve maması, alışveriş kartı gibi birçok kalemden oluşan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Pandemi nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor. Kasım ayı boyunca 65 yaş üstü 200 aileye 5.750 porsiyon sıcak yemek sağlandı. Ekipler hazırladıkları sıcak yemek ve kahvaltılıkları vatandaşlara kapıda temas olmadan teslim ediyor.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilisi Canan Düzcü, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sıcak yemeği ve kahvaltılıkları vatandaşlarımızın evlerine götürülüp teslim edilmektedir” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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