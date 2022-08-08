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Esenyurt Belediyesi'nde Toplu Sünnet Organizasyonu

Esenyurt Belediyesi, ilçede maddi imkânı elverişli olmayan 3-14 yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerlesünnet ettiriyor. Toplu sünnet programına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çocuklara moral desteğinde bulunarak ailelerini tebrik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:12
Esenyurt Belediyesi'nde Toplu Sünnet Organizasyonu
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Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede maddi imkânı elverişli olmayan 3-14 yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. 2 bin çocuğun kayıt yaptırdığı sünnet ameliyatı, özel hastanede steril ortamda yapılmaya devam ediyor. Çocukları hastanede ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ailelerle görüşerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Bozkurt, çocuklara moral desteğinde de bulunarakkorkularını yenmeleri için onları motive etti.Çocukların sağlıklı bir şekilde sünnet ameliyatı olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi, hastanedeki çocuklara kek, meyve suyu ve şeker ikramında bulunarak, onlara ‘Üstün Cesaret Belgesi’ ve çeşitli hediyeler verdi.

“ÇOK GÜZEL BİR HİZMET”

Ekonomik durumunun özel hastanelere gidecek kadar yeterli olmadığını belirten Köksal Çelik, ücretsiz bir şekilde çocuklarını sünnet yaptırdığı için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Çelik, “Elinde imkânı olmayan ve ihtiyacı olan insanlar var. Çok güzel oldu ve bizde bu hizmetten faydalandık. Çok güzel bir hizmet” dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 08.08.2022 15:18
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