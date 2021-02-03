ESENYURT BELEDİYESİ’NDE EN DÜŞÜK MAAŞ 3100 LİRA OLDU

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET”

Meclis toplantısında personel maaşlarında yapılan düzenlenme hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt, “Geçmiş yıllarda bazı arkadaşlarımıza yol yardımı yapılmıyordu. Bazı arkadaşlara az, bazı arkadaşlara fazla yemek yardımı yapılıyordu. Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Hepsini bir dengeye getirdik. Bu çalışmanın sonucunda 3 bin 100 TL’nin altında ücret alan bir çalışanımız kalmıyor. Yine çalışanlarımızın eşit işe eşit ücret alması için hem de daha riskli iş grubunda çalışan arkadaşlarımızın hak ettikleri ücretleri biraz daha duyarlı bir şekilde onlara nasıl aktarabiliriz diye çalışmamız devam ediyor. Çalışanlarımızla beraber Esenyurt’a hizmet veriyoruz. Dolayısıyla onların mutluluğu bizim için de çok önemli” diye konuştu.

“ADAMA GÖRE DEĞİL, İŞE GÖRE ADAM ALINIYOR”

Esenyurt Belediyesi’nin mali yükümlülüklerinden bahseden Başkan Bozkurt, “Gönül ister ki çok çok yüksek ücretler verelim ama maalesef belediyemizin mali durumu ve yasalara göre yüzde 40’dan fazla gelirimizi çalışanlara veremiyoruz. Zaten Esenyurt Belediyesi’nin içinde olduğu ekonomik koşullarda düşünüldüğünde bu biraz bizi zorluyor. Yeni dönemde belirli standartlar dahilinde ücret veriliyor. Adama göre değil, işe göre adam alınıyor. Aynı işleri yapanlara da aynı ücretler veriliyor ama geçmiş yıllarda yapılan orantısız sorunları bir günde çözmemizi de bekleyemezsiniz. Biz burada bir denge getirdik. Eskiden mesai verilmiyordu. Çalışan her bir arkadaş kaç saat çalışıyorsa mesai veriliyor” ifadelerini kullandı.