Esenyurt Belediyesi Yüzme Kursu Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yaz dönemi için yüzme kursu kayıtlarını almaya başladı. Normalleşme sürecine geçişle birlikte faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek olan yüzme kursunun kayıtları, 1-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan Merkez Kapalı Spor Salonu veya Yenikent Mahallesi’ndeki Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu Kültür ve Spor Merkezi’ne gelerek başvurularını yapılabilecek. Başvuruyla ilgili detaylı bilgiye 0212 620 51 55 veya 0212 620 20 43 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

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