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Esenyurt Belediyesi Yolları Yenilemeye Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt’taki bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Akçaburgaz Mahallesi 3076. Sokaktaki asfalt da tamamen yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:28
Esenyurt Belediyesi Yolları Yenilemeye Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt kaplama çalışmalarını Akçaburgaz Mahallesi’nde sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü, Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan 3076. Sokakta bozulan asfaltı kaldırıp alt temel hazırlık işlemi yapmasının ardından yerine yeni asfalt kapladı. Bölgede iş yerleri ve fabrikaların yoğun olması dolayısı ile ekipler, iş makinelerin üzerinde geçebilmesi halinde zarar görmeyecek şekilde asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.

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