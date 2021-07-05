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Esenyurt Belediyesi, Yolları Yenilemeye Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde yolları yenilemeye devam ediyor. Süleymaniye Mahallesi 774 ve 775. Sokak’ın yolları, gerekli alt yapı çalışmalarının ardından yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:24
Esenyurt Belediyesi, Yolları Yenilemeye Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt’taki bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Süleymaniye Mahallesi 774 ve 775. Sokak’ta elektrik ve su alt yapısı ile ilgili sorunlar yaşanıyordu. Fen İşleri Müdürlüğünün kurumlar ile yaptığı görüşmelerin ardından 774 ve 775. Sokak’taki alt yapı işlemleri tamamlandı. Ekipler, söz konusu sokaklarda yapılan hazırlık işleminin ardından yolu yeni asfalt ile kapladı. 774 ve 775. Sokak’ta elektrik kesintisinin sık sık meydana geldiğini, her iki sokakta da geçmişte alt yapı çalışmalarının tamamlanmadan asfalt yapıldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Ali Rıza Çınar, sorunu çözdükleri için Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Muhtar Çınar, “Mahallemde 104 adet sokak var, en kısa olmasına rağmen en sorunlu sokaklar bunlardı. Buradaki hizmetimiz tamamen belediyenin hizmeti. Diğer kurumların yanlışını düzeltti” dedi.

Görüntü Linki:     https://we.tl/t-0ikemwoh8D

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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