Esenyurt Belediyesi, Yolları Yanilemeye Devam Ediyor

İlçe genelinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bozuk yolları yenilemeye devam Esenyurt

Belediyesi, Örnek Mahallesi 1386 ve 1387. Sokak’ın parke yolunu yenilemek için çalışma başlattı. Fen

İşleri Müdürlüğü, söz konusu sokaklarda eski parke ve kaldırımları kaldırarak yerine yeni parke taşı

döşedi. Mahalle sakinleri, yollarını yenileyen Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederek “Yolumuzu çok

beğendik. Çok güzel oldu” dedi. Ekipler, ilçe genelinde yolları yenilemek için çalışmalarına ara

vermeden devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)