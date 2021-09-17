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Esenyurt Belediyesi, Yolları Yanilemeye Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yolları yenilemeye devam ediyor. Ekipler, Örnek Mahallesi 1386 ve 1387. Sokak’ın yollarını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2021 Cuma 14:56
Esenyurt Belediyesi, Yolları Yanilemeye Devam Ediyor
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İlçe genelinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bozuk yolları yenilemeye devam Esenyurt
Belediyesi, Örnek Mahallesi 1386 ve 1387. Sokak’ın parke yolunu yenilemek için çalışma başlattı. Fen
İşleri Müdürlüğü, söz konusu sokaklarda eski parke ve kaldırımları kaldırarak yerine yeni parke taşı
döşedi. Mahalle sakinleri, yollarını yenileyen Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederek “Yolumuzu çok
beğendik. Çok güzel oldu” dedi. Ekipler, ilçe genelinde yolları yenilemek için çalışmalarına ara
vermeden devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.09.2021 16:40
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