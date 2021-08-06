banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 34
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1437.15
ALTIN
490.36
DOLAR
8.6291
STERLİN
11.9759
EURO
10.1587
Hem Çalışın, Hem Okuyun, Hayatınıza Artı Bir Değer Katın
Son Dakika
Hem Çalışın, Hem Okuyun, Hayatınıza...
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9 Besin
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9...
Doğal Afetler Depresyona Neden Oluyor!
Doğal Afetler Depresyona Neden Oluyor!
40 Yaş Altı Seçmen Erken Seçim istiyor mu ,İstemiyor mu ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Erken...

Esenyurt Belediyesi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 296. Sokak’taki lojistik firmasına ait bir depoda çıkan yangının söndürme çalışmalarına, Esenyurt Belediyesi ekipleri destek verdi. Ekipler, belediyeye ait tankerlerle itfaiye araçlarına su taşırken, yangından etkilenenlere de ilk müdahaleyi belediyenin sağlık personelleri yaptı. Yangının başladığı ilk anlarda bölgeye giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da, itfaiye ekiplerinden bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 16:26
Esenyurt Belediyesi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi
banner171

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 296. Sokak’ta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sularında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplere destek sağlamak için Esenyurt Belediyesi’ne bağlı sağlık, zabıta ve temizlik personelleri de olay yerine geldi. Sağlık personelleri yangından etkilenen işçi ve vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken, temizlik personelleri belediyeye ait tankerlerle itfaiye araçlarına su taşıdı. Olay yerinde trafik akışını ve güvenliği sağlayan zabıta personelleri, dumandan etkilenen itfaiyecilere ayran ikramında bulundu. Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgede bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, olayla ilgili gerekli bilgiyi alarak çalışmalara destek verdi.

 “Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok”

Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yangının çıkış nedeni tam olarak belli değil ama içerideki malzemelerin tutuşmasından çıktığını düşünüyoruz. Sonrasında tutuşmaya uygun ambalaj, karton gibi malzemeler olduğu için hızlı bir şekilde yayılmış. Şu anda 35 civarında yangın söndürme aracı, yaklaşık 15 tane su nakil aracı çalışıyor. Yangın büyük ölçüde kontrole alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarından ardından yangının neden çıktığına dair net bir bilgi verilecek. Aldığımız bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Sadece bir personel dumandan zehirlendi ama durumu iyi” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta Muharrem Ayı Öncesi Cemevleri Temizlendi
Esenyurt'ta Muharrem Ayı Öncesi Cemevleri Temizlendi
Başkan Bozkurt,  Muhtarlar İle Görüştü
Başkan Bozkurt,  Muhtarlar İle Görüştü
Esenyurt Pandemi'de Vatandaşlarının Yanında Oldu
Esenyurt Pandemi'de Vatandaşlarının Yanında Oldu
Esenyurt Belediyesi'nde Temmuz Ayında da Hizmete Devam
Esenyurt Belediyesi'nde Temmuz Ayında da Hizmete Devam
Esenyurtlu Gençler LGS’de Büyük Başarı Gösterdi
Esenyurtlu Gençler LGS’de Büyük Başarı Gösterdi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169