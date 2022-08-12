banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.880,71
ALTIN
1.031,84
DOLAR
17,96
STERLİN
21,78
EURO
18,48
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Esenyurt Belediyesi Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 09:42
Esenyurt Belediyesi Vatandaşlara Aşure İkram Etti
banner171

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Muharrem Ayı vesilesiyle, vatandaşlara aşure dağıttı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinlikte, belediyenin mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli Cem Alper Akyüz, “Esenyurt Belediyesi olarak her yıl Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un talimatları doğrultusunda Muharrem Ayı vesilesiyle ilçenin belli noktalarında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapmaktayız. Bu hizmetin Hakk katında kabul olmasını diliyoruz”dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta Beklenen Yağış Öncesi Gerekli Önlemler Alındı
Esenyurt'ta Beklenen Yağış Öncesi Gerekli Önlemler Alındı
54 Suriyeli Daha Esenyut'tan Ülkelerine Döndü (VİDEOLU)
54 Suriyeli Daha Esenyut'tan Ülkelerine Döndü (VİDEOLU)
Kerbela Şehitleri Esenyurt' ta Anıldı
Kerbela Şehitleri Esenyurt' ta Anıldı
Esenyurt Belediyesi'nde Toplu Sünnet Organizasyonu
Esenyurt Belediyesi'nde Toplu Sünnet Organizasyonu
Ek Bütçe Talebine Onay Çıkmadı
Ek Bütçe Talebine Onay Çıkmadı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169