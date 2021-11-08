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Esenyurt Belediyesi, Ülkelerine Dönmek İsteyen Suriyelileri Sınıra Gönderdi

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda organizasyon düzenlemeye devam ediyor. ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 32 Suriyeli daha sınır bölgelerine gönderildi. Bağcılar’dan başvuran 6 kişilik aile de sınıra gitmesi için yardımcı olunanlar arasında.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 14:11
Esenyurt Belediyesi, Ülkelerine Dönmek İsteyen Suriyelileri Sınıra Gönderdi
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Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler
için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında ikinci kafile olarak 3 ayrı bölgeye 32 Suriyeli daha
yolcu edildi. Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni de
düzenlendi.
“VATANDAŞLARIMIZ DAHA HUZURLU YAŞARLAR”
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam ve
Afrin’e geçecek. Uğurlama sırasında konuşan Başkan Bozkurt, Pandemi şartları nedeniyle ara
verdikleri uygulamaya yeniden başladıklarını söyledi. Geri dönüş taleplerini aldıktan sonra tüm
işlemleri yürüttüklerini ifade eden Başkan Bozkurt, “Artık Esenyurt’un dışından da başvurular var. 6
kişi Bağcılar’dan geldi. Umarım bu her tarafta uygulanır. Hem Suriyeli vatandaşlar ülkelerinde rahat
bir nefes alır hem de Türkiye’deki vatandaşlarımız daha huzurlu yaşarlar“ diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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