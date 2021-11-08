Esenyurt Belediyesi, Ülkelerine Dönmek İsteyen Suriyelileri Sınıra Gönderdi

Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler

için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında ikinci kafile olarak 3 ayrı bölgeye 32 Suriyeli daha

yolcu edildi. Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni de

düzenlendi.

“VATANDAŞLARIMIZ DAHA HUZURLU YAŞARLAR”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam ve

Afrin’e geçecek. Uğurlama sırasında konuşan Başkan Bozkurt, Pandemi şartları nedeniyle ara

verdikleri uygulamaya yeniden başladıklarını söyledi. Geri dönüş taleplerini aldıktan sonra tüm

işlemleri yürüttüklerini ifade eden Başkan Bozkurt, “Artık Esenyurt’un dışından da başvurular var. 6

kişi Bağcılar’dan geldi. Umarım bu her tarafta uygulanır. Hem Suriyeli vatandaşlar ülkelerinde rahat

bir nefes alır hem de Türkiye’deki vatandaşlarımız daha huzurlu yaşarlar“ diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)