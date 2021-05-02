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Esenyurt Belediyesi, Tüm İmkanları İle İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Yardımına Koşuyor
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Esenyurt Belediyesi, Tüm İmkanları İle İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Yardımına Koşuyor

Esenyurtlulara, Nisan ayında da tüm birimleri ile hizmetlerini devam ettiren Esenyurt Belediyesi, 5 bin 202 adet ‘Gıda Kolisi’, 13 bin 110 adet 10 kilogramlık ‘Patates’ yardımı, 7 bin 104 adet 12 kilogramlık ‘Soğan’ yardımı ve 7 bin 754 adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteğinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mayıs 2021 Pazar 11:17
Esenyurt Belediyesi, Tüm İmkanları İle İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Yardımına Koşuyor
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5 BİN 202 ADET GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Nisan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin 202 adet gıda kolisi dağıttı. ‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda’ projesi kapsamında çiftçilerden alınan patates ve soğanlar da gıda kolilerinin yanında verildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında 13 bin 110 adet; 10 kilogramlık ‘Patates’ yardımı, 7 bin 104 adet 12 kilogramlık ‘Soğan’ yardımında bulundu. Esenyurt Belediyesi, yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 bin 366 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 660 paket ‘Kahvaltılık’ yardımı, 7 bin 754 adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteği, 419 adet ‘Bot, Mont, Ayakkabı ve Kıyafet’, 23 aileye 103 adet ‘Ev Eşyası ve Mobilya’, 25 aileye ise 75 adet ‘Beyaz Eşya’ desteği sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmaya devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 

HALK SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULDU

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 742 vatandaşı ‘Hasta Nakil’, bin 661 kişiyi ‘Toplu Taşıma’ hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 676 vatandaşa ‘Evde Sağlık’, 17 kişiye düzenli olarak 65 saat ‘Fizik Tedavi’ hizmeti vererek vatandaşların sağlıklı olmasına destek oldu.

ÖZEL ÇOCUKLARA DESTEK​

Esenyurt Belediyesi, Özel Eğitim Merkezi’nde 50 çocuğa 199 seans ‘Dil ve Konuşma Terapisi’ eğitimi, 37 çocuğa 149 seans ‘Bireysel Eğitim’, 7 çocuğa 22 saat ‘Oyun Terapileri’ ve 22 aileye ise 118 seans ‘Psikolojik Danışmanlık’ düzenledi. Esenyurt Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 57 vatandaşa ‘Evde Temizlik’, 55 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’ hizmeti verirken, 187 vatandaşa da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve ‘Diyet’ programı uyguladı.

NİSAN AYINDA 1056 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİ

İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği 107 mülakatla, bin 56 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

SOKAK HAYVANLARINA 18 BİN KİLOGRAM MAMA
 

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. İlçe genelinde sokak hayvanlarına 18 bin kilogram mama dağıtımı yapan ekipler, aynı zamanda can dostlarımızın sağlıklı kalabilmeleri için de destek verdi. Nisan ayında 11 bin 520 hayvanın tedavisini yapan ekipler, 510 hayvanın da aşılamasını yaparak sağlıklı olmaları için çalışmalarını sürdürdü. Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca, dezenfeksiyon ekipleri ile ilçedeki meydanları, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

YOL VE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 428 bin 100 kilogram asfalt, 11 bin 1 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 630 ağaç dikti. 2 bin 300 çalı dikimi de yapan ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye devam ediyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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