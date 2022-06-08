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Esenyurt Beledi̇yesi̇ Teke Böceği̇ne Karşı Çalışmalarnı Sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, ağaçların gövde ve dallarında tüneller açarak ölmelerine neden olan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadeleyi sürdürüyor. Ağaçların zarar görmemesi adına karantina bölgesi belirleyen ekipler, ilgili alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 09:49
Esenyurt Beledi̇yesi̇ Teke Böceği̇ne Karşı Çalışmalarnı Sürdürüyor
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Yaz başı itibarıyla ergin hale gelerek ağaçların damarlarından beslenen ve ekosisteme ciddi zararlar veren Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Spp ya da Olgun Asya Uzun Boynuzlu Teke Böceği) ile mücadeleyi sürdüren Esenyurt Belediyesi, Evren Sanayi Bölgesi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Mayıs ayında teke böceklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ekipleri, karantina bölgeleri belirleyerek Esenkent ve Zafer Mahallelerinde 8200 adet konukçu ağaç türü tespit etti. Tespit edilen alanlarda ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, bulaşık ağaçları kış başında imha edip yenilerini dikerek ağaçların ve ekosistemin zarar görmemesi adına mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

“YOĞUN BİR ŞEKİLDE İLAÇLAMA YAPIYORUZ”

Teke böcekleri ve ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Personeli Suna Kahveci, “Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile ilgili olarak ilaçlama yapmaktayız. İlaçlamayı bu dönemde yoğun bir şekilde yapmamız şu nedenle önemli, artık teke böceklerinin uçuşları başladı. 1-2 hafta beslenmek için dışarıda kalacaklar sonrasında da çiftleşerek yumurta bırakmak üzere konukçu ağaçlarımıza gidecekler. Bu anlamda çok yoğun bir şekilde ilaçlamayı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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