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Esenyurt Beledi̇yesi̇, Suri̇yeli̇leri̇ Ülkeleri̇ne Gönderi̇yor

*BAŞKAN BOZKURT: İNŞALLAH BİR DAHA GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMAZSINIZ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 09:15
Esenyurt Beledi̇yesi̇, Suri̇yeli̇leri̇ Ülkeleri̇ne Gönderi̇yor
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Maddi zorluklar yaşadığı için ülkelerine dönemeyen Suriyeli mültecilere Esenyurt Belediyesi yardım elini uzattı. 34 Suriyeli daha Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Suriye’nin 3 farklı vilayetine gönderildi. Göreve geldiğinden günden bu yana 2 bin 700’ün üzerinde yabancı uyrukluyu ülkelerine gönderdiklerini söyleyen Başkan Bozkurt, uğurlama sırasında Suriyelilere, “İnşallah bir daha göç etmek zorunda kalmazsınız” dedi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile ilgili çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 34 Suriyeliyi Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapısına ulaştırdı. Eski belediye binası önünde yapılan uğurlama törenine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Başkan Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam, Lazkiye, Hama ve Afrin'e geçecek. Uğurlanan Suriyeliler, yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Otobüste Suriyeli çocuklara oyuncak ve kitap veren Başkan Bozkurt, “İnşallah bir daha göç etmek zorunda kalmazsınız. Her şey gönlünüzce olsun” temennilerinde bulundu.

Uğurlama sırasında konuşan Belediye Başkanı Bozkurt, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar evimizde ağırladığımız konuklarımızı evlerine geri göndermek üzere bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Gönüllü olarak evlerine dönmek isteyenlere hem ulaşım imkânı veriyoruz hem de yoldaki diğer masraflarını karşılıyoruz.

Pandemide ara verilmişti yeniden başladı

Geri dönüş programını pandemiden önce çok sıkça yapıyorduk ama pandemi sürecinde hem pandemiden kaynaklanan nedenlerden hem de gidecekleri bölgelerdeki güvenlik sorunundan dolayı bir süre ara vermiştik.

Diğer ilçelerden de başvurular oluyor

Bu işlemi yaparken Esenyurt’ta yaşayan misafirlerimizi geri gönderiyoruz. Zaman zaman diğer ilçelerden başvuran oluyor. Eğer giden kafile içinde boş yer oluyorsa onlardan da birkaç kişiyi ekleyebiliyoruz.

Göreve geldiğimiz günden itibaren 2 Bin 700’ün üzerinde yabancı uyruklu misafirimizi geri gönderdik. Bunu artırmak istiyoruz. Bölge güvenli hale gelirse, gidişte bir engel kalmazsa, teşvik edici başka işlemler de yapacağız.

Yurda dönüşleri tamamen ücretsiz organize ediyoruz. Onlar sadece gitmek istediklerini bize bildiriyorlar. Biz de onların bütün hukuki işlemlerini, devletle olan bütün bağlarının kesilmesiyle ilgili bütün işlemleri yapıyoruz. Onlara araç tahsis ediyoruz. İşlemlerini yaptıktan sonra da yine gidecekleri bölgeye kadar hiçbir ücret almadan araç tahsisi yapıyoruz. Gidiş esnasındaki yiyeceklerini, içeceklerini, bütün masraflarını karşılıyoruz.”

“TÜRKİYE’DE HER ŞEY PAHALI”

Suriye’ye dönen Fidan Hüseyin isimli sığınmacı, Türkiye’de hayat pahalılığı olduğunu ifade ederek ülkesine dönmek istediğini dile getirdi. Hüseyin, “Bu çalışmayla gurur duyuyorum. Her şey pahalı, geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz” şeklinde konuştu. Geçinemiyoruz diyen Azat Bekır de “Arkadaş gibi geldik arkadaş gibi gitmek istiyoruz. Başka sıkıntımız yok. Hayat biraz pahalı oldu, geçinemiyoruz. Bu yüzden gidiyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“BURAYI SEVDİK AMA ORASI MEMLEKETİMİZ”

10 yıldır Esenyurt’ta yaşadığını söyleyen Aysam Habeş isimli genç ise “Gitmek istiyorum ama çok değil. Buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. Buraya alıştım. Burada büyüdüm sayılır. Babam tek çalışıyor. Ben hastayım, kardeşimi ameliyat ettirdik. Babam tek yapamıyor, biz oraya gideceğiz. Orada evimiz var. Savaş da bitiyor. Burada da idare ettik, orada da idare edeceğiz. Burası güzeldi. Bize yardım ettiler. Bizi misafir ettiler. Burayı sevdik ama orası memleketimiz. Siz bize yardım ettiniz sağ olun” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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