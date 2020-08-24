Esenyurt Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Ve Su Desteğini Sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için su ve mama desteğine devam ediyor. Pandemi sürecinde belirlenen besleme noktalarına mama ve su bırakan ekipler, hayvanların rutin kontrollerini de yapıyor. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşadığı alanlara bol bol mama ve su bırakan ekipler, hayvanların yaşadıkları yerleri de dezenfekte ediyor. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar aralıksız sürdürüyor.

