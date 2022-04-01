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Esenyurt Beledi̇yesi̇ Ramazan’a Hazır

Esenyurt Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan sosyal yardımlarının yanı sıra ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde de denetimler sıklaştırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:30
Esenyurt Beledi̇yesi̇ Ramazan’a Hazır
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Sosyal yardımlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan’da da çalışmalarını sürdürecek. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi yardımı ve sıcak yemek yardımları devam edecek. Belirlenen rotasyonlarda Ramazan çadırları kurulacak. İftara yetişemeyen vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mobil ikram araçlarıyla, çorba ikramı yapılacak. Bu hazırlıkların yanı sıra Zabıta Ekipleri, vatandaşların Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, ekmek ve pide gramajlarının standartlara uygunluğu, ürünlerin ambalaj ve muhafaza koşulları, ruhsat şartlarının korunup korunmadığı, mutfak ve tuvaletlerin hijyenik olup olmadığına bakıldı.

“KONTROLLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Esenyurt Belediyesi Zabıta Amiri Ercan Yıldırım, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilçede kontrollerin daha detaylı yapıldığına dikkat çekti. Yıldırım, “İlçe genelinde rutin kontrollerin dışında Ramazan ayının yaklaşması ile kontrollerimizi daha detaylı yaptık. Yaptığımız kontrollerde, vatandaşlarımızın Ramazan ayında tüketmeye alışık olduğu, olmazsa olmazımız pidelerin gramajlarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Öncelikle Ramazan ayı boyunca halkın toplu halde bulunduğu yerlerde kontrollerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında gereken yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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