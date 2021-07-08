Esenyurt Belediyesi, Özel Tedbirler İle Kurban Pazarında Hizmette

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için 72 bin metrekarelik kurban alanı hazırladı. Vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını alıp belirtilen noktalarda kesimini yapabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ile besicilerin sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için 72 bin metrekare alan üzerine kurban pazarı kurdu. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde özel önlemler alınarak kurulan ve içerisinde kesimhanenin de bulunduğu pazar, 6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan kapasiteli. Esenyurt Belediyesi, Esenyurtluların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi amacı ile ilçedeki 8 ayrı kapalı pazarı kurban kesimi için hazırladı. Vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurban pazarından kurbanlıklarını alıp belirtilen yerlerde kesimini yapabilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI YURDUN DÖRT YANINDAN HAYVAN GELDİ

Kurban pazarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, “5 Temmuz itibarı ile de buraya kurbanlıklarımız gelmeye başladı. Esenyurt Belediyesi olarak hem kurban satıcılarının hem de burada kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın rahatlığı için burada birçok çalışma yapıldı” dedi.

BELEDİYE BİRİMLERİ PAZAR ALANINDA VATANDAŞIN HİZMETİNDE

“Esenyurtlu vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için tedbirler almaya devam ediyoruz” diyen Veteriner İşleri Müdürü Çalış, yapılan çalışmaları şöyle sıraladı: “Zabıta ekiplerimiz, girişte vatandaşlarımızı ve hayvan satıcılarını karşılıyor. Veteriner hekimlerimiz, hayvanların küpe, evrak ve sağlık kontrollerini sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda gelen hayvanları çadırlara yönlendiriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz hem Covid-19 nedeni ile hem de burada oluşabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale etmek için devamlı olarak beklemekte. Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı danışman ekiplerimiz, burada vatandaşlarımızın sorularını yanıtlayıp yönlendirme yapıyor.”

KARASİNEK VE SİVRİNEĞE KARŞI DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILIYOR

Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurban pazarında sabah ve akşam saatlerinde karasinek ve sivrisineğe karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çadırların içinde ve gübre atık noktasında ilaçlama yaparak, aynı zamanda belirtilen noktalara sinek toplayıcı torba bırakarak karasinek ve sivrisinek oluşumunu engelliyor.

MESCİD, OTOPARK VE SOSYAL ALANLAR FAALİYETTE

Esenyurt Belediyesi, kurban pazarında vatandaşların ve kurban satıcılarının rahat edebilmesi için sosyal alan, otopark, lavabo ve ibadet yerlerini hazırlayarak faaliyete geçirdi. Veteriner İşleri Müdürü Çalış, “Kantinimiz var, yine buradaki vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirmesi için mescidimiz var. Vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için gerek seyyar gerekse normal tuvaletlerimiz, duş yerleri hazır durumdadır. Vatandaşlarımızın konforu açısından yine girişte 300 araçlık otoparkımız hazırlandı” dedi.

ÇALIŞ, “VATANDAŞLAR GÖNÜL RAHATLIĞI İLE GELEBİLİR”

“Esenyurtluların içi rahat olsun” diyerek vatandaşların hizmetinde olduklarını kaydeden Veteriner İşleri Müdürü Çalış, “Gerek hayvan sağlığı gerekse buraya gelecek bütün komşularımızın, misafirlerimizin sağlık ve konforlarını düşünerek alan hazırlamaya çalıştık. Gönül rahatlığı ile buraya gelip hayvanlarını seçebilirler. Bayram namazı ile beraber kurban kesimleri başlayacak, belediyemizin burada kurban kesim yerinde kesim yapılacağı gibi çeşitli mahallelerde de belediyemize ait kapalı pazarlarda 8 adet kurban kesim alanı oluşturduk. Buralarda kesim yapmak isteyen vatandaşlarımız belediye ile iletişime geçerek kurbanlarının kesileceği yerleri öğrenebilirler” şeklinde konuştu.

ATIK GÜBRELER, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜP PARK VE BAHÇELERDE KULLANILACAK

Çalış, kurban pazarında atık gübrelerin insan salığına ve çevreye zarar vermemesi amacı ile belediyeye ait iş makinaları ile toplandığını, kazılan alanda toplanıp üstü kapatılarak bir sene beklettiklerini ardından da Esenyurt’taki park ve bahçelerde kullanıldığını aktardı. Çalış, “İçeride yine ilgili müdürlüklere bağlı ekipler devamlı gübre atığı toplamakta. Kepçe ve kamyonlarımız durmadan çalışarak gübre atığı toplama işlemleri yapıyor. Gübre atık yerinde toplanan gübreler önümüzdeki yıl park ve bahçelerde kullanılmak üzere stoklanıyor” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi’nin randevulu sistem ile ilçede kurban kesim alanı olarak belirlediği alanlar şöyle: Esenyurt Belediyesi Kurban Kesimhanesi, Akçaburgaz Kapalı Semt Pazarı, Güzelyurt Kapalı Semt Pazarı, Örnek - Çınar Kapalı Semt Pazarı, Kıraç - İstiklal Kapalı Semt Pazarı, Talatpaşa - Akevler Kapalı Semt Pazarı, Yenikent Kapalı Semt Pazarı ve İncirtepe Kapalı Semt Pazarı.

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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ​

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)