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Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” dolayısı ile ‘özel’ çocukları ağırladı. Çocuklar ile Başkan Bozkurt arasında geçen diyaloglar yürekleri ısıttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2021 Pazartesi 09:22
Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısı ile Başkan Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören ‘özel’ çocukları belediyede ağırladı. Aileler, çocuklar ve Özel Eğitim Merkezi’ndeki sağlık çalışanları ziyaret sırasında “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü +1 Sevgiyle” yazılı tişört giydi. Ziyaret sırasında belediye birimlerinde dolaşan özel çocuklar, çalışanlar ile oyun oynayarak keyifli dakikalar yaşadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“ÇOK MUTLUYUZ”

Çocuklarının Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim almaya başladığını belirten aileler, “Eğitim merkezinde çocuklarımız eğitim almaya başladı. Bundan dolayı çok çok mutluyuz” dedi. Başkan Bozkurt, aileleri ve öğretmenlerinden, özel çocukların eğitimi hakkında bilgi aldı, ardından çocuklara hediyeler verdi. Samimi ve güldüren sohbetin ardından çocuklar, Başkan Bozkurt’a kendi yaptıkları resmi hediye etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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