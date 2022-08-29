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Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklarımızı Can Dostlarımızla Buluşturdu

Esenyurt Belediyesi, Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel çocuklarımızı can dostlarımızla buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:45
Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklarımızı Can Dostlarımızla Buluşturdu
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Esenyurt Belediyesi otizmli, down sendromlu ve mental retardasyonlu çocukları velileriyle birlikte Esenyurt Belediyesi Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırladı. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe daha önce hayvanlarla bir araya gelmemiş ve onlara hiç dokunmamış çocuklar da katıldı. Kedi, köpek ve tavuk gibi barınakta bulunan birçok hayvanı kendi elleriyle besleyen özel çocuklar, aileleriyle birlikte halaylar çekip eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi.

“ÜÇÜNCÜ BARINAK ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Etkinliğin amacının özel çocukların keyifli vakit geçirmesi olduğunu belirten Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Muhammed Alabay, “İlçemizde bulunan down sendromlu, otizmli ve gelişim geriliği olan çocuklarımızla üçüncü barınak ziyaretini gerçekleştirdik. Buradaki asıl amaç, yoğun eğitimden sıkılmış olan çocuklarımızın rahatlamasını ve keyifli vakit geçirmesini sağlamaktı. Çocuklarımızı evlerinden alıp barınağa getirdik. Burada hayvanları sevdiler, beslediler ve onlarla iletişime geçtiler” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU”

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan veliler, düzenlenen organizasyondan oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Sümeyye Doğan, “Çok keyifli geçti. Böyle bir ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Kızımın hayvanlara karşı aşırı bir sevgisi var. Barınaktaki hayvanları bırakıp gitmek istemiyor. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu” derken etkinliğe katılan Gülcan Yıldırım ise “Burada vaktimiz çok güzel geçti. Çocuklarım kedi sevdikleri için barınaktan kedi sahiplendik” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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