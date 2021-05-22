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Esenyurt Belediyesi, Online Deneme Sınavı Düzenliyor

Esenyurt Belediyesi, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için online deneme sınavı gerçekleştirecek. Yarın yapılacak deneme sınavına, kullanıcı adı ve şifresi oluşturan tüm öğrenciler katılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:16
Esenyurt Belediyesi, Online Deneme Sınavı Düzenliyor
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Üniversite ve lise hazırlık kurslarını online platforma taşıyan Esenyurt Belediyesi, verilen eğitimlerin ardından Liseye Giriş Sınavı, (LGS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girecek olan öğrenciler için 2’inci kez online deneme sınavı gerçekleştirecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

ÖĞRENCİLER SİSTEME ÜYE OLARAK SINAVA GİREBİLECEK

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan Okan Ceylan, “Esenyurtlu ve Türkiye geneli öğrenciler için sağladığımız bu olanak ile öğrencilerimiz http://esenyurtbelediyesi.teknodeneme.com linki üzerinden giriş yapıp,​ üye kullanıcı adı ve şifresi oluşturarak bu sınavdan faydalanabilirler” dedi.

ONLİNE EĞİTİMLERİN ARDINDAN ONLİNE SINAVLAR YAPILIYOR

Bu sınavın ikinci sınav olarak kayda geçeceğini hatırlatan Okan Ceylan, Esenyurtlu öğrencilere öncelikle pendemi döneminde eğitim videoları yayınladıklarını ve bu eğitimler sonucunda deneme sınavı yaptıklarını söyledi. Ceylan, “Online deneme sınavı haricinde pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar neticesinde öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Bu süreçte öğretmenlerimiz online eğitim üzerinden eğitimlerine devam ettiler. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyoruz büyük bir desteği oldu. YouTube üzerinden farklı dallarda; sayısal, eşit ağırlık ve sözel branşlarındaki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için videolar çekti. Çok faydalı bir süreç gerçekleştirdik. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden öğrencilerimiz bu videoları YouTube üzerinden izlediler ve izlemeye devam ediyorlar. Online eğitimlerin ardından yine online deneme sınavı yapıyoruz” diye konuştu.

DENEME SINAVI İLE EKSİK KONULAR TAMAMLANIYOR

Etkileşimli bir eğitim ile Esenyurtlu öğrencileri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Ceylan, yapılan demene sınavları sonucunda öğrencilerin eksik konularını tamamladıklarını ifade etti. Ceylan, “Pandemi döneminde çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıllık dönemde öğrencilerimiz bir yandan sınav stresi yaşarken diğer yandan ise pandemi ile mücadele etmek zorunda kaldı. Biz de bu şartlarda online deneme sınavı yaparak öğrencilerimizin eksiklerini görüp bu eksiklerini gidermeyi amaçladık. Sınavlardan sonra hocalarımız ile istişare edip, hangi konularda eksikleri varsa ona konulara yönelik gerekirse etütler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, pandemi döneminde öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için alanında uzman öğretmen kadrosu ile YouTube üzerinden eğitim videoları yayınlamıştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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