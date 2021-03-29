Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ekipler, çalışmalarını ilçede bulunan anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dahil olmak üzere toplam 103 okulda her hafta sonu düzenli olarak sürdürüyor. Öğrencilerin eğitimlerine sağlıklı bir ortamda devam edebilmeleri için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, merdiven korkulukları ve bahçelerde yer alan oyun alanları, banklar gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)