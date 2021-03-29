banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1393
ALTIN
450.280
DOLAR
8.1821
STERLİN
11.2774
EURO
9.6286
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Son Dakika
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet Dedi
Son Dakika
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet...
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
Son Dakika
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için...

Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor

Öğrencileri sağlığı için ilçede bulunan tüm okullar dezenfekte ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 09:59
Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor
banner171

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ekipler, çalışmalarını ilçede bulunan anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dahil olmak üzere toplam 103 okulda her hafta sonu düzenli olarak sürdürüyor. Öğrencilerin eğitimlerine sağlıklı bir ortamda devam edebilmeleri için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, merdiven korkulukları ve bahçelerde yer alan oyun alanları, banklar gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
Başkan Bozkurt'tan Gençlere: Hep Birlikte Gri Bir Kenti, Renkli Bir Kente Çevirebiliriz
Başkan Bozkurt'tan Gençlere: Hep Birlikte Gri Bir Kenti, Renkli Bir Kente Çevirebiliriz
Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı
Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı
Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor
Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169