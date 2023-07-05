banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
6.106,76
ALTIN
1.605,46
DOLAR
26,01
STERLİN
33,41
EURO
28,38
Avcılar’ın Güzel İnsanları Gümüşpala Mahalle Toplantısında Buluştu
Son Dakika
Avcılar’ın Güzel İnsanları Gümüşpala Mahalle...
Esenyurt Belediyesi'nin Sinek Ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi'nin Sinek Ve Haşerelere...
İBB’ Den LGS Danışmanlık Hizmeti
BB’ Den LGS Danışmanlık Hizmeti
Esenyurt'ta da LGS Tercih Heyecanı Başladı
Esenyurt'ta da LGS Tercih Heyecanı...

Esenyurt Belediyesi'nin Sinek Ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı’ndan sonra sinek ve haşerelere karşı ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. 43 mahallede gece gündüz ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri yaz aylarında çalışmalarını sürdürüyor…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:05
Esenyurt Belediyesi'nin Sinek Ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
banner171

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı sonrası sıcak yaz aylarında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 43 mahallede sinek ve haşerelere karşı ULV sinek ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama konusunda yetişkinler ve çocukları da bilinçlendiriyor.

Sinek ve haşere ile mücadelede Esenyurtlu vatandaşlarımızın desteği çok önemli

İlçe genelinde köşe bucak ilaçlama çalışmaları yapan belediye ekipleri, Esenyurtlu vatandaşların sineklere ve haşerelere karşı birçok önlem alabileceklerini belirterek şu ifadeleri kaydetti; “Sinek ve haşere ile mücadelede Esenyurtlu vatandaşlarımızın desteği çok önemli.

Çok basit önlemlerle sinek oluşumu büyük ölçüde önlenmektedir. Örneğin; açık alanlarda durgun su bırakmamak, çöpleri belirlenen alanlara atmak sinek oluşumunu büyük oranda engeller. Ayrıca vatandaşlarımızın taleplerine ekipler yönlendirilerek ilaçlamalar yapılmaktadır. Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle ilave çalışmalar yapmaktayız.”

Kayak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta da LGS Tercih Heyecanı Başladı
Esenyurt'ta da LGS Tercih Heyecanı Başladı
Esenyurt'ta İbadethaneler Bayram Namazına Hazır
Esenyurt'ta İbadethaneler Bayram Namazına Hazır
Esenyurtlu Yusuf Hasta Nakil Aracı İle Sınava Götürüldü
Esenyurtlu Yusuf Hasta Nakil Aracı İle Sınava Götürüldü
Esenyurtlular ilk yardım eğitimleriyle bilinçleniyor
Esenyurtlular ilk yardım eğitimleriyle bilinçleniyor
Bu Şenlik Yaz Akşamlarını Renklendirecek
Bu Şenlik Yaz Akşamlarını Renklendirecek

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169