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Esenyurt Belediyesi'nin İlk Sosyal Tesisi Açıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un vaatleri arasında yer alan sosyal tesis projelerinin ilki hayata geçti. Âşık Veysel Mahallesi’nde açılan Havana Park Kafe ve Restoran, vatandaşlara lezzetli yemekleri ve uygun fiyatlarıyla hizmet veriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2022 Cumartesi 08:03
Esenyurt Belediyesi'nin İlk Sosyal Tesisi Açıldı
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İlçeye bir ilki daha kazandıran Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bir vaadini daha hayata geçirdi. Daha önce sosyal tesis bulunmayan ilçede Âşık Veysel Mahallesi Havana Park’ının içerisinde hizmete başlayan Havana Park Kafe ve Restoran, lezzetli menüsü ve uygun fiyatlarıyla hizmete açıldı. Tesis, kahvaltı ve akşam yemeği hizmetiyle aynı anda yüz misafiri ağırlayabilme kapasitesiyle, günde ortalama bin kişiye hizmet veriyor.

Evcil hayvanı olan vatandaşlara kolaylık

Ahşap ve modern mimarinin iç içe geçtiği kahverengi ve yeşil salon olmak üzere kafe ve restoran bölümünden oluşan sosyal tesiste, ücretsiz otopark da bulunuyor. Ferah ve şık tasarımının yanı sıra bahçesinde yürüyüş alanı bulunan tesis, çocuk oyun parkı ve evcil hayvan gezdirme alanı ile Esenyurtlulara konfor sağlıyor. Vatandaşlar 08.30-22.00 saatleri arasında tesisten faydalanabilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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