Esenyurt Belediyesi’ nin Gıda Kolisi Ve Sıcak Yemek Dağıtımları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahib​i vatandaşlara yönelik başlattığı gıda kolisi ve sıcak yemek yardımlarına Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Günlük yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi ulaştıran ekipler, evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara ise her gün bin porsiyon sıcak yemek dağıtıyor.



Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Gerekli kontrollerden ve hijyen testlerinden geçirilen 60 bin gıda kolisi ve sıcak yemek Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu günlük 2 bin civarında gıda kolisini vatandaşların adreslerine ulaştıran ekipler, evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile COVID pozitif hastalar ve ihtiyaç sahibi engellilere her gün bin porsiyon da sıcak yardımında bulunuyor.



“VATANDAŞLARIMIZA YARDIMLARIMIZI İLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara her türlü desteği sağladıklarını söyleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Beyaz Masa Sorumlusu Canan Düzcü, “Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük bin 500 ila 2 bin erzak kolisi gönderimi yapmaktayız. Ayrıca Ramazan’da her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtımımız devam etmekte. Sıcak yemeği evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile COVID pozitif olan hastalara ve ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Başvuru taleplerini değerlendirerek, kriterlere uygun olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı iletmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)