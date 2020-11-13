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Esenyurt Belediyesi'nin Bütçesi İBB Meclisinde Kabul Edildi

Esenyurt Belediyesi’nin 852 milyon 500 bin lira olan 2021 yılı bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB) kabul edildi. Bütçe, İstanbul ilçeleri arasında kabul edilen en yüksek bütçe oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Kasım 2020 Cuma 10:31
Esenyurt Belediyesi'nin Bütçesi İBB Meclisinde Kabul Edildi
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İBB Meclisi Kasım Ayı 3. Oturumu Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2021 yılı bütçeleri oylandı.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ BELEDİYE OLDU

Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2021 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. Esenyurt Belediyesi 852 milyon 500 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

208 oyla kabul edilen bütçe görüşmesi sonrası söz alan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, “ Esenyurt Belediyesi 2021 yılı bütçesinde emeği geçen komisyon üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma, başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un selamlarıyla teşekkür ediyorum. 2021 yılı bütçemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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