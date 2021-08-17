Esenyurt Belediyesi'nin Acı Günü

Uzun süredir akciğer tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Ali Ergüven, belediye binası önünde yapılan cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Ali Ergüven, akciğer tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ergüven için uzun yıllar görev yaptığı Esenyurt Belediyesi önünde Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun yanı sıra ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarının katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Ergüven’in cenazesi, tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde getirildiği Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

“ÇOK İYİ BİR İNSANDI”

Cenaze töreninde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Sözün bittiği an. Çok iyi bir insandı. İyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir mühendis, iyi bir arkadaşımdı. Biz aynı okuldan da mezunuz. Ben bize bıraktığı güzellikler için kendisine teşekkür ediyorum. Allah rahmet etsin, mekânını cennet eylesin. Çocukları bize emanet. Belki babalarının yerini dolduramayız ama ağabeylik, amcalık yapmaya devam edeceğiz. Bir aile olarak bu acıyı paylaşıyoruz, herkesin başı sağ olsun” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)