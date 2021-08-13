banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde...
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün mü?
Sıcak Havalarda Beslenirken Serinlemek Mümkün...
YKS Yerleşme Şansını Artırmak İçin 20 Ağustos Önemli!
YKS Yerleşme Şansını Artırmak İçin...
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter...

Esenyurt Belediyesi'nen RTE Parkına Yeni Spor Alanı

Esenyurt Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde bulunan atıl alanı yenileyerek, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği egzersiz aletleri yerleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 09:23
Esenyurt Belediyesi'nen RTE Parkına Yeni Spor Alanı
banner171

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki atıl alanı, vatandaşların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli egzersiz aletleri yerleştirerek yeniledi. Hem yaz ve hem de kış mevsiminde kullanıma uygun, üstü kapalı geniş bir mekan içerisinde oluşturulan spor alanına, her yaş grubuna hitap eden fitness ve egzersiz aletlerinin yanı sıra gençler için barfiks grubu da konuldu.

“Egzersiz aletlerimizin kurulumunu yaptık”

İlçe genelindeki parklarda yenileme işlemlerine devam ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç, “Belediyemizin önünde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki spor alanının yenilemesini yaptık. 12 adet yetişkin fitness aletimizin, genç çocuklarımız için barfiks grubunun, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için de ileri yaş egzersiz aletlerimizin kurulumunu yaparak, zeminimizi yeniledik. Aletlerimizin üzerinde kullanım talimatları mevcuttur” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta Bir İlk! Bütçenin Belirlenmesinde Vatandaşlar da Söz Sahibi Oluyor
Esenyurt'ta Bir İlk! Bütçenin Belirlenmesinde Vatandaşlar da Söz Sahibi Oluyor
YKS Ve LYS Kurslarının Kayıtları Devam Ediyor
YKS Ve LYS Kurslarının Kayıtları Devam Ediyor
Hem Vatandaş Hem Esnaf Kazandı!
Hem Vatandaş Hem Esnaf Kazandı!
Başkan Bozkurt, Canlarla Orucunu Açtı
Başkan Bozkurt, Canlarla Orucunu Açtı
Başkan Bozkurt, Yeni Yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini İnceledi
Başkan Bozkurt, Yeni Yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini İnceledi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169