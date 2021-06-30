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Esenyurt Belediyesi'nden Sertifikalı Kurban Kesim Kursu

Esenyurt Belediyesi, Kurban Kesim kursunun kayıtları başladı. Kursiyerlerin, Katılım Belgesi ve MEB Onaylı Sertifika alarak kasap olmaya hak kazanacağı kursa, 8 Temmuz tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 17:39
Esenyurt Belediyesi'nden Sertifikalı Kurban Kesim Kursu
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün, Kurban Bayramı’nda olası kazaları önlemek için kasaplık eğitimi vereceği Kurban Kesim kursunun kayıtları başladı. Başvurular, 8 Temmuz tarihine kadar Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi’ne yapılabilecek.

İstanbul Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Kursiyerlere uzman kasaplar eşliğinde, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar ve kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale eğitimi verilecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine dair teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada eğitim alacak olan kursiyerler, kesimhanede yapılan uygulamalı hayvan kesiminden sonra, kurs katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını alarak, kasap olmaya hak kazanacak.

Vatandaşlar, kursla ilgili detaylı bilgiye Sürekli Eğitim Merkezi’nin 0212 699 64 36 numaralı telefonundan ulaşabilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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