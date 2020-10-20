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Esenyurt Belediyesi'nden Şehit Ve Gazi Ailelerine Ücretsiz Kreş Kararı

Mecliste ayrıca, tek maaşlı, asgari ücretli ve kirada oturan ailelerin ve tek maaşlı, asgari ücretli ev kredisi ödeyen ailelerin çocuklarına yüzde 50 indirim yapılarak, 450 lira kreş ücreti alınmasına karar verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2020 Salı 08:56
Esenyurt Belediyesi'nden Şehit Ve Gazi Ailelerine Ücretsiz Kreş Kararı
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Esenyurt Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Ekim ayı üçüncü meclis toplantısında, belediye kreş ücretleri 900 lira olarak belirlenirken, kreşlerden yararlanan şehit ve gazi ailelerinin çocuklarından ücret alınmaması kararlaştırıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2021 Mali Yılı Bütçe teklifi görüşülerek, yeni dönem kreş ücretleri belirlendi. Kreş ücretleri Sayıştay’ın belirlediği ücret olan 900 lira olarak kabul edildi. Mecliste, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına yüzde 100 indirim yapılarak, kreş ücreti alınmamasına da karar verildi. Mecliste ayrıca tek maaşlı, asgari ücretli ve kirada oturan ailelerin çocuklarına yüzde 50 indirimle 450 lira, tek maaşlı, asgari ücretli ev kredisi ödeyen ailelerin çocuklarına ise, yüzde 50 indirim yapılarak, 450 lira alınmasına karar verildi.

Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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