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Esenyurt Belediyesi'nden Müzikli Dezenfeksiyon

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile mahallelerde iş yerleri ve bina girişlerini dezenfekte ediyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2020 Pazartesi 12:35
Esenyurt Belediyesi'nden Müzikli Dezenfeksiyon
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Dezenfeksiyon yapan ekiplere eşlik eden anons aracından ise vatandaşlara moral olması için müzik çalındı. 5 mahallede yürütülen dezenfekte işlemi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Esenyurt Belediyesi pandemiye karşı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan dezenfektan işlemi, veteriner işleri ekipleri tarafından koordine edilerek ilçedeki bütün mahallelerdeki bina ve iş yerlerinin girişleri dezenfekte ediliyor.

Sokağa çıkamayan vatandaşlara moral olması için bazı mahallelerde müzikli dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler yoğun ilgi ile karşılanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sultaniye Mahallesi, Mehter Çeşme Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent ve Necip Fazıl Kısakürek Mallesi’nde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Müzikli dezenfeksiyon yapan ekipler araçtan yapılan anons ve ellerinde taşıdıkları “Hep Birlikte Başaracağız”, “Siz Evinizde Kalın Biz Müziği Evinize Getirdik” pankartları taşıyarak vatandaşların evlerinden çıkmaması için uyarılarda bulundu.

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