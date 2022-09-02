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Esenyurt Belediyesi'nde Geri Dönüşüm İçin Ortak Çalışma

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın belediyelerle ortaklaşa yürüttüğü “Sıfır Atık” projesi kapsamındaEsenyurt’taki atık toplayıcılarının faaliyetleri kayıt altına alınacak. Belediye tarafından verilen ‘Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı’ kartı ile atık toplayıcıları ‘Atık Yönetimi Sistemi’ne dâhil edilerek, toplanan atıkların geri dönüşümü daha planlı bir hale getirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 17:19
Esenyurt Belediyesi'nde Geri Dönüşüm İçin Ortak Çalışma
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Esenyurt Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı “Atık Toplayıcıları” genelgesi ile bağımsız sıfır atık toplayıcılarını Atık Yönetimi Sistemi’ne dâhil edecek. “Sıfır Atık” projesi kapsamında çevrenin, insan sağlığının ve kaynakların korunmasını amaçlayan Esenyurt Belediyesi, bağımsız atık toplayıcılarının faaliyetlerini kayıt altına alacak. Gerekli evraklar ile belediyeye müracaat eden atık toplayıcıları başvuru sürecinden sonraemniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarının onayı ile “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı” sahibi olabilecek. Genelgeye göre, ilçede atık toplama yetkisi sadece bu karta sahip olan 18 yaşın üzerindeki toplayıcıların olacak ve toplayıcı şahıs kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçede atık toplama işi yapamayacak. Esenyurt Belediyesi tarafından Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydedilen bağımsız atık toplayıcıları faaliyetlerini belirlenen standartlardaki eldiven, iş kıyafeti ve atık toplama araçlarıyla usullere uygun bir şekilde gerçekleştirerek topladıkları atıkları lisanslı atık işletme tesislerine teslim edecek. Değerlendirilebilir atıkların türlerine göre ayrı ayrı toplanmasının ardından gerekli denetimleri sağlayan Esenyurt Belediyesi, bilgileri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevrimiçi sistemlerine düzenli olarak girecek. Yapılan çalışmayla,Esenyurt genelindeki atıklar kayıt altına alınarak geri dönüşüm en verimli şekilde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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