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Esenyurt Belediyesi Muhtarlık Binaları Ve Sağlık Ocaklarının Tadilatlarını Yapıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki aile sağlığı merkezleri ve muhtarlık hizmet binalarının boya, tadilat ve bakım işlemlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2020 Cuma 10:25
Esenyurt Belediyesi Muhtarlık Binaları Ve Sağlık Ocaklarının Tadilatlarını Yapıyor
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Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Pandemi sürecinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların bakım ve tadilat işlemlerine ağırlık veren birim bu kapsamda, ilçedeki aile sağlığı merkezleri ve muhtarlık hizmet binalarını bakıma aldı. Ekipler, 43 mahallede bulunan Aile sağlığı merkezleri ve muhtarlıkların boya ve tadilat çalışmalarına başlayarak, 1 hafta gibi kısa bir sürede 5 bin 200 metrekarelik imalat gerçekleştirdi. Yenikent, Sultaniye, Mehterçeşme, Saadetdere ve Orhangazi mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, diğer mahallelerdeki hizmet binalarının boyama ve tadilat işlemlerini de tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.

“ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

Esenyurt halkına en iyi hizmeti verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Bilgi Nayır, “Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un ‘Önceliğimiz Halk’ sloganından yola çıkarak, vatandaşlarımızın en fazla ziyaret ettiği, muhtarlık binaları ve aile sağlığı merkezlerinde tadilat bakım ve çevre düzenlemeleri kapsamında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İlçemizdeki merkezleri ziyaret ederek belediyemizden herhangi bir talepleri, yapılması gereken tadilat, boya ve benzeri konularda bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Muhtarlarımız ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki doktorlarımızda taleplerini yazılı olarak verdiler. Biz de talepler doğrultusunda ile olarak muhtarlıklar ve aile sağlığı merkezlerinin boyanma çalışmalarına başladık. Esenyurt halkına en iyi hizmeti vermek amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

“İLK DEFA BÖYLE BİR HİZMETLE KARŞILAŞTIK”

Yenikent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Ahmet Zeki Demirel ise, “Fen İşleri Müdürlüğünden yetkililer gelerek bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. İlk defa böyle bir hizmetle karşı karşıyayız. Daha önce biz isteklerimizi belediyeye giderek iletiyorduk ama ilk kez böyle bir şey oldu. Çok hoşumuza gitti. Eksikliklerimizi, yapılması gerekenleri rica ettik. Yaklaşık bir hafta sonra gelen ekipler, boya işlemlerimizi yaparak merkezi bize teslim etti. Kendilerine sağlık hizmetlerinin yürütülmesi konusunda bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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