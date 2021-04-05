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Esenyurt Belediyesi Mart Ayında da Yardımlarını Sürdürdü

Mart ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 4 bin 32 aileye Gıda Kolisi, 27 bin 142 aileye patates ve soğan yardımı, 7 bin 928 aileye de ‘Alışveriş kartı’, ‘Bebek Bezi ve Mama’ desteği sağladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:37
Esenyurt Belediyesi Mart Ayında da Yardımlarını Sürdürdü
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4 BİN 32 ADET GIDA KOLİSİ DAĞITILDI
Koronavirüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 bin 32 adet gıda kolisi dağıttı. Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda projesi kapsamında çiftçilerden alınan patates ve soğanlar da gıda kolilerinin yanında verildi. Mart ayında 5 bin 424 adet 10’ar kilogramlık patates, 19 bin 214 adet de 12’şer kilogramlık soğan verildi. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 bin 928 adet ‘Alışveriş kartı’, ‘Bebek Bezi ve Mama’ desteği sağlayan ekipler, 908 adet ‘Bot, Mont ve Kıyafet’ yardımında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

SAĞLIK HİZMETİ
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 683 kişiye Hasta Nakil, 1518 kişiye Hasta Nakil Ambulans, 863 kişiye Evde Sağlık, 17 kişiye de Fizik Tedavi Hizmeti verildi.

Özel Eğitim Merkezi de 99 vatandaşa 308 saat Dil ve Konuşma ile Oyun Terapisi, Bireysel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti verdi.

Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 45 vatandaşa Evde temizlik, 144 vatandaşa Kişisel Bakım Hizmeti, 148 vatandaşa ise Sağlıklı Beslenme ve Diyet programı uyguladı.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ESBİM’LE GELDİ
İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Mart ayı içerisinde 757 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

22 BİN 500 TON MAMA DAĞITIMI YAPILDI
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Özellikle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları çalışmalarını artıran ekipler, sokak hayvanları için ilçede 22 bin 500 ton mama dağıtımı yaptı. 3 bin 170 Bin hayvanın tedavisini yapan ekipler, 495 hayvanın da aşılamasını yaptı. Öte yandan, ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu 187 binanın girişi, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumları da dezenfekte edildi.

15 BİN 945 METREKARE PARKE DÖŞENDİ
Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15 bin 945 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 992 ağaç dikti. 4 bin 45 çiçek dikimi de yapan ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye devam ediyor.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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