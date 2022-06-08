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Esenyurt Beledi̇yesi̇ LGS Sınavı Öğrenci̇leri̇ne İkramda Bulundu

Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilçe genelinde sınava girilecek okulların önünde öğrencilere ve velilere yiyecek içecek ikramında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 09:44
Esenyurt Beledi̇yesi̇ LGS Sınavı Öğrenci̇leri̇ne İkramda Bulundu
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LGS sabahı, öğrencilerin ve velilerin sınav heyecanına ortak olan Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde sınava girilecek okulların önünde mobil ikram araçları ile yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Sınav süresi boyunca hız kesmeden okulları gezerek sınava giren öğrencilere ve onları bekleyen ailelerine moral noktası olan mobil ikram araçlarının yanı sıra Zabıta ekipleri de ikramları dağıtarak vatandaşların yanında oldu.

“UMARIM ÖRNEK OLUR”

Sınava giren oğlunu kapıda beklerken en az onun kadar heyecanlı olduğunu belirten Vedat Aşçı, “Burada sınav stresine giren insanlar var, tansiyonu şekeri olup aç karnına gelenler var. Böyle bir şeyin burada olması çok hoşuma gitti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ve çalışanlarını tebrik ederim. Umarım örnek olur ve tüm belediyeler aynı şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

Belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetlerden memnun olduğunun altını çizen Nurcan Işık ise “Öğrenciler sınavda, veliler de dışarıda güneşin altında bekliyor ve belediye onları düşünüyor. Bence bu çok iyi bir şey” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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