Esenyurt Beledi̇yesi̇, Koronavi̇rüs'e Karşı Dezenfeksi̇yon Çalışmalarını Sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs rakamlarının yeniden artmaya başladığı bugünlerde ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binaları başta olmak üzere taksi ve İETT durakları, bankamatikler, meydanlar, cadde ve sokakları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Ekipler ayrıca, vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)