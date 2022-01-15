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Esenyurt Beledi̇yesi̇, Koronavi̇rüs'e Karşı Dezenfeksi̇yon Çalışmalarını Sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, yeniden yükselmeye başlayan Koronavirüs rakamlarının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2022 Cumartesi 09:06
Esenyurt Beledi̇yesi̇, Koronavi̇rüs'e Karşı Dezenfeksi̇yon Çalışmalarını Sürdürüyor
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Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs rakamlarının yeniden artmaya başladığı bugünlerde ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı muhtarlıklar, sağlık ocakları, camii ve cemevlerini dezenfekte ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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