ESENYURT BELEDİYESİ, KESİLMEK ZORUNDA OLAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİ AĞAÇLAR DİKTİ

Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte Esenkent Mahallesi Defne Evleri’nde Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Spp ya da Olgun Asya Uzun Boynuzlu Teke Böceği) ile mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarının ardından, hastalıklı olduğu belirlenen 35 ağacı imha etmek zorunda kalmıştı. Ekipler, kesilmek zorunda olan ağaçların yerine 5 adet Süs Eriği, 10 adet Leylandi, 10 adet Smargat Mazı ve 10 adet Ginkgo Biloba (Mabet) ağacı dikimi gerçekleştirdi. Defne Evleri sakinlerinden Veli Göyünç, ağaçlarının birçoğunun hastalıktan kaynaklı kesildiğini hatırlatarak yeni ağaçlar ile sitelerinin tekrar yeşillendiğini belirtti. Göyünç, “Kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikildiği için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Aynı site sakinlerinden Veysel Çam ise “Teke Böceği ağaçlarımıza bayağı zarar vermişti. Esenyurt Belediyesi yeni ağaçlar dikti, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.