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Esenyurt Belediyesi Kesilmek Zorunda Olan Ağaçların Yerine Yeni Ağaçlar Dikti

Esenyurt Belediyesi, Esenkent Mahallesi’nde bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadelede kapsamında, kesilmek zorunda olan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2021 Çarşamba 09:43
Esenyurt Belediyesi Kesilmek Zorunda Olan Ağaçların Yerine Yeni Ağaçlar Dikti
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Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte Esenkent Mahallesi Defne Evleri’nde Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Spp ya da Olgun Asya Uzun Boynuzlu Teke Böceği) ile mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarının ardından, hastalıklı olduğu belirlenen 35 ağacı imha etmek zorunda kalmıştı. Ekipler, kesilmek zorunda olan ağaçların yerine 5 adet Süs Eriği, 10 adet Leylandi, 10 adet Smargat Mazı ve 10 adet Ginkgo Biloba (Mabet) ağacı dikimi gerçekleştirdi. Defne Evleri sakinlerinden Veli Göyünç, ağaçlarının birçoğunun hastalıktan kaynaklı kesildiğini hatırlatarak yeni ağaçlar ile sitelerinin tekrar yeşillendiğini belirtti. Göyünç, “Kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikildiği için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Aynı site sakinlerinden Veysel Çam ise “Teke Böceği ağaçlarımıza bayağı zarar vermişti. Esenyurt Belediyesi yeni ağaçlar dikti, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.  

Son Güncelleme: 22.04.2021 09:34
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