Esenyurt Belediyesi Kendi Maskesini Kendisi Üretiyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs sürecinde kullanımı zorunlu hale gelen cerrahi maskelerin tedariki için Maske Üretim Atölyesi kurdu. Belediye bünyesinde görev yapan 14 el sanatları öğretmeni, kurulan üretim bandında günde 16 bin adet maske üretiyor. Üretilen maskeler, belediye personellerine günlük olarak dağıtılırken, talep eden sivil toplum kuruluşları, okullar ve ibadethanelerin de maske ihtiyacı bu atölyeden karşılanıyor.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLİYOR

Tüm hijyen koşullarının sağlandığı atölye, düzenli olarak yapılan temizlik işlemi sonrası dezenfekte ediliyor. Atölye girişlerinde ateşleri ölçülen personeller, üretim alanında maske, eldiven ve galoş giyiyor. Üretim makineleri ise, her kullanımdan sonra dezenfektan ile temizleniyor.