Esenyurt Belediyesi, İncirtepe Parkı'nı Yeniliyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde parkları yenilemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan İncirtepe Parkı’ndaki 2 bin 500 metrekare yeşil alan, oyun grupları, spor aletleri, ahşap donatılarında yenileme ve bakım onarım yapmak için çalışma başlattı. Ekipler, parktaki deforme olmuş kauçuk zemini ve yürüyüş yolunu, oyun gruplarını ve spor aletlerini yenilemek için kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Esenyurtluların parklardan daha iyi hizmet alması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)