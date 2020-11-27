banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu’ndan, UKOME canlı yayınına itiraza tepki:“Bu tarz yönetici kamu adına talihsizliktir”
Son Dakika
İmamoğlu’ndan, UKOME canlı yayınına itiraza...
istanbullu, Karantina ve Denetim Arttırılsın İstiyor
Son Dakika
istanbullu, Karantina ve Denetim Arttırılsın...
Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Hizmete Açıldı
Son Dakika
Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi...
CHP’li Başkanlar Deprem’i Konuştu
Son Dakika
CHP’li Başkanlar Deprem’i Konuştu

Esenyurt Belediyesi İle Tüm BEL-SEN Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Anlaşma İle Sonuçlandı

Esenyurt Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN), Toplu İş Sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı. Memurları ve sözleşmeli personelleri kapsayan sözleşmede, ‘Sosyal Denge Farkı’ en üst limitten belirlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2020 Cuma 13:34
Esenyurt Belediyesi İle Tüm BEL-SEN Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Anlaşma İle Sonuçlandı
banner171

Esenyurt Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 270 memur ile 26 sözleşmeli personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve sendika yetkilileri tarafından önceki gün imzalandı. 01.07.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşmede Sosyal Denge Farkı, mevzuatın belirlediği en üst limitten belirlendi.

Bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, ilgili sendikanın, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, “Sosyal Denge Farkı’nı, mevzuatın belirlediği en üst sınırdan ödeyelim” teklifini kabul etmemesi nedeniyle uzamıştı. Anlaşmazlık, sendikanın Başkan Bozkurt’un teklifini kabul etmesiyle sona erdi.

“BANA VERİLEN YETKİYİ SONUNA KADAR KULLANDIM”

Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bana verilen yetkiyi sonuna kadar kullandım, sözleşmeyi devletin bize tanıdığı en üst limitlerden imzaladık. Daha önceleri müdüre fazla, memura az veriliyormuş. Biz ayrım yapmadık, müdürlere de memurlara da eşit verdik. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“YASALARIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇİNDE ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Görüşmelerin, mevzuata uymayan ekstra talepler nedeniyle uzadığını belirten Belediye Başkanı Bozkurt, “Mevzuat gereği memurlara ancak belli bir miktarda Sosyal Denge Farkı ödeyebiliyoruz. Bu bedeli de devlet belirliyor, diyor ki, “Ancak bu kadar ödeyebilirsin”. Bunun üzerinde bir ödeme halinde Sayıştay zimmet çıkartıyor. Biz de hem memurlarımızın, çalışanlarımızın mağdur olmaması hem de yöneticilerin mağdur olmaması için ilk günden itibaren dedik ki, “Devletimizin belirlediği sınırların en üst limitini ödeyelim”. Fakat ilgili sendika bizden ekstra taleplerde bulundu. Biz bu ekstra talepleri ödediğimizde zimmet çıkacağı için ödeyemeyeceğimizi söyledik. Geçen sene bu koşullarda anlaştığımız sendika bu sene eylem yaptı ama sonrasında onlar da buna ikna oldular ve şu anda devletin bize tanıdığı limitin en üstünden ödemek koşuluyla sözleşmeyi imzaladık. Biz göreve başladığımız ilk günden beri, yasalar ve mevzuatların belirlediği sınırlar içinde çalışanlarımızın yanında olacağımızı söyledik, böyle de davranıyoruz.” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'un En Büyük Spor Tesisine Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Verildi
Esenyurt'un En Büyük Spor Tesisine Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Verildi
Esenyurt Pandemiyle Mücadeleye Devam Ediyor
Esenyurt Pandemiyle Mücadeleye Devam Ediyor
Esenyurt'un Yolları Yenileniyor
Esenyurt'un Yolları Yenileniyor
Esenyurt Belediyesi, 500 Kişinin İstihdam Edilmesini Sağladı
Esenyurt Belediyesi, 500 Kişinin İstihdam Edilmesini Sağladı
Esenyurt Belediyesi'nin Bütçesi İBB Meclisinde Kabul Edildi
Esenyurt Belediyesi'nin Bütçesi İBB Meclisinde Kabul Edildi

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169