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ESENYURT BELEDİYESİ İBADETHANELERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki ibadethanelerde detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 15:58
ESENYURT BELEDİYESİ İBADETHANELERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYOR
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Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde cemevi ve camilere giderek cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yapıyor. İlçedeki tüm cemevi ve camileri düzenli olarak temizleyen ekipler, Koronavirüs önlemleri kapsamında temizlenen ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması da yürütüyor.

Haberin görüntüleri aşağıdaki linktedir;

https://we.tl/t-lzkQQ4829i

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