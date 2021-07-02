Esenyurt Belediyesi, Haziran Ayında da Hizmetlerini Artırarak Devam Ettirdi

BİN 478 ADET GIDA KOLİSİ, 7 BİN 512 ADET ALIŞVERİŞ KARTI

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Haziran ayında ihtiyaç sahibi ailelere bin 478 adet gıda kolisi, 2 bin 411 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 639 paket ‘Kahvaltılık’ yardımı, 7 bin 512 adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteği ile ‘Eskart’ yardımında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

SAĞLIK HİZMETLERİ ARTARAK DEVAM ETTİ

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 569 vatandaşı ‘Hasta Nakil Ambulansı’, bin 631 kişiyi de ‘Toplu Taşıma ve Asansörlü Araç’ hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 181 vatandaşa ‘Evde Sağlık’, 38 kişiye düzenli olarak 90 seans ‘Evde Fizik Tedavi’ hizmeti vererek yanlarında oldu. Özel Eğitim Merkezi’nde 56 çocuğa 193 saat ‘Dil ve Konuşma Terapisi’ eğitimi, 63 çocuğa 183 seans ‘Bireysel Eğitim’, 7 çocuğa 29 saat ‘Oyun Terapileri’ ve 30 aileye 82 seans ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti verildi. Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 39 vatandaşa ‘Evde Temizlik’, 50 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’ hizmeti verirken 230 vatandaşa da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve ‘Diyet’ programı uyguladı. Öte yandan 45 engelli vatandaş Engelli Koordinasyon Merkezi’nde verilen el sanatları, müzik, folklor ve üniversiteye hazırlık kurslarından faydalandı.

İSTİHDAM KAPISINI ESBİM ARALADI

Türkiye’nin nüfus bakımından en kalabalık ilçesi konumunda olan Esenyurt’ta vatandaşların istihdam etmesi için çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, iş arayanlar ile işveren firmaları buluşturuyor. Vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Haziran ayı içerisinde bin 377 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

19 BİN 520 KİLOGRAM MAMA DAĞITILDI

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan sokak hayvanları için 19 bin 520 kilogram mama dağıtımı yaptı. 609 hayvanın tedavisini yapan ekipler; 724 hayvanın aşılamasını, 40 hayvanın ise ameliyatını gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri; ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

YOLLAR YENİLENİYOR, YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMARI DEVAM EDİYOR

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bin 665 ton asfalt, 10 bin 888 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 140 ağaç dikti. 621 çalı dikimi de yapan ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye devam ediyor.

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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)