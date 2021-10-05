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ESENYURT BELEDİYESİ’ Hayvan Haklarını Koruyacak Zabıta Ekibi

* Yeni zabıta ekibi, sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak! Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımızın yaşam hakları konusunda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu anlamlı günde hayvan haklarına yönelik çalışma yürütecek olan özel zabıta ekibinin çalışma startını verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2021 Salı 08:38
ESENYURT BELEDİYESİ’ Hayvan Haklarını Koruyacak Zabıta Ekibi
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Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında can dostlarımızın yaşam hakları konusunda farkındalık etkinliği düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, belediye birim müdürleri ve yüzlerce Esenyurtlu çocuk katıldı. Çevre duyarlılığı ve hayvanları koruma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, “HAYVANLAR, HAYATIMIZIN BİR PARÇASIDIR”, “TERK EDİLMEK TÜM CANLILARA AYNI ACIYI VERİR”, “SEN DE DÜNYAMIZI PAYLAŞTIĞIMIZ SEVİMLİ DOSTLARIMIZI BESLEMEK İSTER MİSİN?” yazılı pankartlar dikkat çekti. Esenyurtlu çocuklar öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettikleri modern hayvan barınağında müzik eşliğinde dans ederek hem eğlendi hem de barınağı gezerek farklı hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

BAŞKAN BOZKURT, “SADECE HAYVAN HAKLARI, HAYVANLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK BİR ZABITA OLACAK

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu ve insanların önemli görevlerinden bir tanesinin de hayvan haklarını korumak olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt, bu anlamlı günde can dostlarımızın haklarını korumak ve onları yaşatmak için farkındalık yaratan önemli bir hizmetin açılışını yaptı. Başkan Bozkurt, “Bu dünya sadece insanlara ait bir yer değil. Sadece insanların yaşadığı durumda da bu dengede kalması mümkün değil. Dünya üzerindeki bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor, dolayısıyla hayvan haklarını korumak, o dengeyi sağlamak da biz insanların önemli görevlerinden bir tanesi. Belediye olarak tabi bunu ancak bunu icra edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla beraber göreve geldiğimizden beri hayvanların yaşamış olduğu beslenme, barınma ve şiddet sorunlarına dair birçok çalışma yapıldı. Hayvanların sahiplendirilmesi için ve diğer sağlık sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldı. Bunun daha yerinden incelenmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde haklarının korunması sağlanacak. Onların daha sağlıklı, huzurlu olması için çalışma yürütecekler” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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